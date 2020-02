Mariana Rios revela sua receita de Réveillon: “Gosto mesmo de estar ao lado das pessoas que gosto”

Mariana Rios no Réveillon CONTIGO! Oral-B do Copacabana Palace

Para Mariana Rios, 2013 foi um ano positivo, independente das experiências tristes. Nem mesmo a separação de Di Ferrero atrapalhou o ano. “Sempre temos que ver o lado positivo das coisas. Tive muitas realizações, foi um ano ótimo, passou muito rápido”, conta a atriz, que começou o ano na novela Salve Jorge e terminou em Além do Horizonte. Sua vocação fashion, com o site sobre moda e comportamento, e também o de atriz gritaram em 2013, abafando o lado musical. “Por enquanto, não vou me dedicar à música”, fala.

Mariana Rios não gosta de comer uvas, pular ondas, nem se prender a superstições na virada do ano. “Gosto mesmo é de estar ao lado das pessoas que gosto”, explica.

