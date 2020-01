Maria Ribeiro: “Não sou tão compulsiva quanto a minha personagem”

A atriz trocou carinhos com o atual marido durante a festa de lançamento da novela

Foto: George Magaraia

A volta de Maria Ribeiro na televisão acontecerá em grande estilo. Fazendo parte do elenco da próxima novela das 21h, a atriz atuará ao lado de Caio Blat, seu atual marido na vida real, e de Paulo Betti, com quem já foi casada e tem um filho.

Maria e Caio viverão Danielle e José Pedro. Na trama, ele será filho de Maria Marta (Lilia Cabral) com José Alfredo (Alexandre Nero) e será manipulado pela esposa. “Minha personagem é fútil, ambiciosa, quer que o marido seja apresentador de televisão. Eu gosto um pouco de comprar, mas não sou tão compulsiva quanto ela”, comentou a atriz e apresentadora do Saia Justa, do GNT, durante o lançamento da novela.

