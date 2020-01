Maria Gadú anuncia aposentaria na música

A cantora Maria Gadú pretende se aposentar do mundo da música. Foi o que revelou em entrevista ao telejornal português RTP1.

De acordo com a cantora, após a atual turnê “Pelle”, sua carreira deve ser encerrada no mundo do entretenimento.

“É a minha última turnê. Eu vou parar de fazer música. Eu quero fazer outras coisas, música de outros formatos. Voltar a fazer música com as pessoas, nas ruas, com os povos. Eu acho que esse formato do entretenimento coloca a arte em um pedestal de alguma forma.”

Maria está em turnê, atualmente, na Europa. Até o final do mês, a cantora deve fazer shows pelo continente e tem agenda programada para países como Espanha e Itália.

