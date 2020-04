Maria Flor diz que vem sendo ameaçada de morte após falar sobre Bolsonaro

A atriz Maria Flor afirma que tem recebido ameaças de morte após ter feito uma declaração sobre Jair Bolsonaro no YouTube. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a atriz está assustada e evita sair de casa para ir ao mercado.

“Queria só poder pegar o Bolsonaro e esfregar a cara dele no asfalto quente, entendeu? Até ele ficar com a cara toda esfolada e a pele dele sair e eu arrancar com a mão, com o dente e eu pegar aquele olho dele e enfiar os dois dedos”, disse ela em um vídeo postado no canal de YouTube Flor e Manu – que ela mantém com o marido Emanuel Aragão.

Ambos chegaram a se retratar pela escolha de palavras, dizendo que se tratava de uma brincadeira. Eles se referem à declaração como “uma cena ruim”. Segundo Maria Flor, ela estava imitando um YouTuber famoso e, de maneira irônica, também estava expressando sua raiva frente às atitudes recentes do presidente.

“Nesse caso, na minha cena, eu usei uma agressividade que eu diria que tá dentro de um universo, tá dentro de uma forma de se expressar, de colocar, e de fazer talvez uma catarse coletiva”, aponta.

Ao se explicar-se, no vídeo abaixo, ela também falou: “Eu não desejo isso a ninguém e eu não quero que ninguém faça isso com ninguém. Era uma piada, era uma cena. É isso que eu faço da minha vida profissional, eu faço cenas. Algumas são piores e algumas são melhores”.