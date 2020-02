Maria Christina, do The Voice Brasil, curte Carnaval com a namorada: “Estamos sempre juntas”

Maria Christina e a namorada, Carolina Silvério

Foto: Uran Rodrigues

Quem via Maria Christina arrasar no rock na primeira edição do The Voice Brasil talvez não conseguisse imaginá-la curtindo o carnaval de Salvador. Mas a cantora mostrou que a música vai além dos ritmos e caiu na folia do Camarote CONTIGO! nesta segunda-feira (3). “Queria até sair em um bloco, mas não consegui”, disse.

Juntas há três anos, Maria estava acompanhada da namorada, Carolina Silvério. “Eu tenho um relacionamento muito sério. As pessoas veem de uma maneira diferente, mas eu procuro não levar assim. A gente pode fazer tudo junto! Além de um namoro, é uma amizade, ajuda na minha carreira e na minha vida pessoal. Estamos sempre juntas”, afirmou.

O gosto pelo Carnaval de Salvador começou recentemente, e graças à companheira de reality show e amiga Ludmillah Anjos. “No ano passado, eu vim participar de um trio com ela, aí peguei o gosto”, explicou. Desta vez, Maria veio para a festa apenas para curtir: “Estou me despedindo da farra, porque este ano vai ser de muito trabalho.”

Em abril, ela lança o CD Meu Vício, com músicas autorais, e também o clipe da música de trabalho homônima. Depois, sairá em turnê pelo país para divulgar o álbum. “Estou ansiosa para voltar aqui. Salvador vai curtir”, garantiu.