Maria Casadevall é coroada rainha do camarote Contigo!

Maria Casadevall e toda a sua realeza.

Foto: Gustavo Scatena

Quando Maria Casadevall chegou, não deu outra: iluminou o camarote Contigo!. Esse seu jeitinho de menina-moleca, zero frescura e com uma vontade louca de curtir a vida ao máximo, foi escolhida na noite de hoje (2), por unanimidade, rainha e musa suprema deste camarote no ano de 2014.

A coroação ficou a cargo de uma legítima baiana, que em vez de uma tiara na cabeça adornou nossa eleita real com um inusitado turbante dourado. “É uma alegria sem fim”, declarou a atriz.

Iracema de Oliveira ficou encarregada de coroar nossa rainha,” Maria, A Linda”.

Foto: Gustavo Scatena

E já em seu “trono” definiu seu maior decreto para este carnaval: “Nesses quatro dias temos que esquecer da razão e deixar o sentimento aflorar e a alegria vir sem pensar”, sentenciou. Beijinho no ombro!

Yes, nós temos rainha!

Foto: Gustavo Scatena

Confira o vídeo do inusitado momento!