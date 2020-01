Marcello Novaes ‘Depois desta barra-pesada, estou louco para fazer comédia!’

Com 19 novelas no currículo, Marcello Novaes passou de galã a bandido e agora vive um policial linha dura em Dupla Identidade

Foto: TV Globo/Divulgação

Aos 52 anos, Marcello Novaes está à vontade no papel do detetive Dias, de Dupla Identidade, que acaba de estrear na Globo. O ator já fez 19 novelas e inúmeras minisséries e está cheio de expectativa quanto à série que promete fazer um estrondoso sucesso.

Desde sua estreia em Vale Tudo (1988), Marcello viveu personagens inesquecíveis, como o Raí, de Quatro por Quatro (1994), em que fez par com Letícia Spiller, com quem se casou na sequência. Outros tipos também ficaram na memória do público, como o Timóteo, de Chocolate com Pimenta (2003), e o Max, de Avenida Brasil (2012).

O astro é pai de Pedro, 17 anos, da união com Letícia, e, de Diogo, 19, do casamento com Sheyla Beta. E curte os meninos de montão! Há nove meses, namora a assessora Camila Lamoglia. Eles moram em casas separadas, mas estão sempre juntos. Cheio de entusiasmo com seu personagem na história de Gloria Perez, o artista comemora a felicidade no trabalho e na vida pessoal. Vem ver nosso bate-papo com o gato!

Raí em Quatro por Quatro (1994): amor de Letícia Spiller

Como foi o laboratório para criar o Dias? Assisti a vários seriados norte-americanos, como The Fall, True Detective e Dexter. Participei de debates e fiz laboratório em delegacias do Rio e São Paulo.

Como rolou a experiência?

Eu voltava para casa triste e abalado com a realidade. Mas, ao mesmo tempo, acreditando que existem pessoas como o Dias. Conheci profissionais competentes e dedicados.

Na trama, rola amor entre o Dias e a Vera (Luana Piovani)? Existe uma tensão, porque eles já foram apaixonados. A relação terminou por causa da profissão e não por falta de amor. A Vera foi fazer um curso nos EUA, enquanto ele resolveu ficar. Mas os dois acabarão se envolvendo novamente. Mas acima de tudo eles são parceiros apaixonados pelo trabalho.

Na pele do detetive DIas na série Dupla Identidade par de Luana Piovani

Você vai ter dublê na trama? Nas cenas de ação, sim, pois rompi o ligamento do joelho na época de Além do Horizonte (abril último). Iria operar, mas como apareceu a série adiei para o final de outubro. Estou bem, mas não dá para abusar.

Quais seus planos para após Dupla Identidade?

Depois desta barra-pesada, estou louco para fazer comédia! Ultimamente só rola pauleira (risos). É tenso. Com o Dias são vídeos e fotografias de assassinatos, de crianças sofrendo… A gente desliga quando sai do Projac, mas não é suficiente!