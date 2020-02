Malhção ID:Bernardo tenta seduzir Cristiana

Bernardo (Fiuk)

Foto: Rede Globo

Bernardo (Fiuk) não se cansa de aprontar. A última do rapaz é apostar com Reco (Daniel Belmonte) que consegue ficar com Cristiana (Cristiana Peres) quando quiser. O primeiro passo para colocar seu plano em prática é se aproximar da moça de maneira gentil. Cristiana, claro, fica intrigadíssima com a mudança de comportamento do vilãozinho, que lhe sugere uma trégua, deixando a jovem confusa e bastante desconfiada. Nanda (Giovana Echeverria) reage, envaidecida, ao carinho e ao elogio que Bernardo lhe faz, para surpresa de sua irmã. Mas o plano do rapaz está prestes a ir por água abaixo. Bia (Mariana Molina) e Tati (Élida Muniz) descobrem a aposta e decidem atrapalhar o “jogo”.