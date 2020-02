Malhação: Theo sofre bullying no colégio

Theo será discriminado no Primeira Opção

Foto: Divulgação/Rede Globo

O primeiro dia de aula de Theo (Ronny Kriwat) na nova escola é muito tenso. Já no portão os alunos tentam impedi-lo de entrar. A sorte é que o professor Antônio (MV Bill) aparece e interrompe a ação dos baderneiros. Ele ainda pede à filha Júlia (Dandara de Morais) que apresente a escola ao novo colega e ao irmão dele, Pedro (Bruno Gissoni).

Quando fica sabendo que Theo foi o responsável pelo acidente com Fred (Bernardo Mesquita), a menina conta a todos de sua classe, na qual o garoto também estudará. E acaba levando uma bronca do pai. Preocupado, Antônio e os demais professores se reúnem com Thereza (Helena Ranaldi) para revelar que os estudantes novatos estão sendo discriminados.

Fausto (Joelson Medeiros), o pai de Fred, também procura a diretora para exigir a expulsão de Theo. Ela, porém, repreende Fausto por sua agressividade e, a sós com Theo e Pedro, aconselha que não respondam às provocações e não se metam em encrencas. O próprio Fred, que não se lembra do acidente, procura Theo para tentar descobrir o que aconteceu. E os dois meninos acabam se entendendo. Inconformados, os demais jovens decidem armar um plano para fazer com que os irmãos sejam expulsos do Primeira Opção.