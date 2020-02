Malhação: Raquel e Catarina são sequestradas por Rique

Raquel e Catarina serão sequetradas dentro de um shopping

Foto: Divulgação/Rede Globo

A obsessão do padrasto de Raquel (Ariela Massotti) pela menina parece não ter fim. Rique (Lucci Ferreira) fica sabendo, por Lúcio (Gabriel Chadan), que sua enteada e Catarina (Daniela Carvalho) se encontrarão no shopping e as surpreende com seus comparsas. As irmãs tentam fugir, mas são pegas e levadas para uma cabana.

Pedro (Bruno Gissoni) estranha a ausência da namorada e avisa Guilherme (Ivan Mendes) e a mãe da estudante. Enquanto isso, a garota enfrenta Rique e consegue fugir com Raquel. Porém, a vilãzinha se machuca e é pega novamente pelo padrasto. Na fuga, a filha de Cláudia (Gisela Reimann) encontra Lúcio na estrada e fica esperançosa até perceber que o rapaz tem um acordo com o sequestrador.

Rique levará sua enteada para o cativeiro

Foto: Divulgação/Rede Globo

Pedro e Cláudia vão até o distrito policial registrar o desaparecimento da loira e o delegado insinua que o DJ tenha participação no caso. Dois policiais tentam prender o estudante, mas Agenor (Walter Breda) chega e o defende. O namorado de Catarina reúne o colégio para procurá-la e Lúcio decide ir sozinho, gerando desconfiança.

No cativeiro, Raquel finge aceitar a sedução de Rique, pega seu celular, liga para Pedro, mas não consegue dar nenhuma dica sobre seu paradeiro. Pedro decide ligar para o celular do bandido e o ameaça. O fim das irmãs ainda é incerto na mão destes criminosos.