Malhação: Pedro vira o garanhão do colégio

Pode apagar a imagem de bom moço de Pedro (Bruno Gissoni). Sem conseguir esquecer Catarina (Daniela Carvalho), o garoto decide mudar o seu comportamento e passa a dar em cima de todas as meninas. O DJ chega a ter a cara de pau de marcar um encontro com duas garotas ao mesmo tempo.

Se Catarina não abrir o olho vai perder Pedro de vez

Foto: Divulgação – Rede Globo

Ângela (Ana Terra) fica perplexa com a atitude do estudante, que se torna um dom-juan. O garoto está decidido a esquecer Catarina e encontrar um novo amor. E parece que conseguirá! Pedro conhece uma jovem na rua e fica balançado com a beleza de Raquel (Ariela Massoti). É melhor Catarina abrir bem os olhos. Caso contrário, vai perder o gato de vez.