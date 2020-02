Malhação: Pedro e Babi se beijam e Maicon fica sabendo de tudo

Pintou um clima: depois de idas e vindas, Pedro e Babi trocam beijos

Foto: Divulgação/Rede Globo

Cada dia mais próximos, Pedro (Bruno Gissoni) e Babi (Maria Pinna) ficam presos acidentalmente na despensa e só saem de lá após Maicon (Marcello Melo Jr.) abrir a porta do compartimento. Mas o salvamento acontece justamente no momento em que a gata enxuga o rosto do amigo, causando o maior mal-entendido.

Depois, Babi perde sua pulseira, que cai no quarto de Maicon sem que ninguém perceba, e todos começam a procurá-la. Impaciente, Iara (Jacqueline Dalabona) acusa o goleiro de ter roubado o acessório. O atleta fica possesso.

Mais tarde, Maicon descobre que a joia foi parar nas mãos de Rejane (Paula Possani) e a obriga a devolvê-la. A enfermeira se recusa e ele tem de encarar a ex. Ao entregar a pulseira, ele não diz como a encontrou e desperta a desconfiança também da mãe de seu filho.

Além de ver Babi com outro, Maicon terá que lidar com a desconfiança pelo sumiço de uma pulseira

Foto: Divulgação/Rede Globo

Diante dessa crise, Pedro e Babi se aproximam ainda mais. Não demora muito e pinta um clima entre os dois. O casal se beija e é flagrado por Flavinho (Yago Machado), que conta a Maicon. O jovem vai atrás deles e os vê no momento em que Pedro ajuda Babi em um exercício de relaxamento. E agora?