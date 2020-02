Malhação ID: Nanda sofre acidente após saber do namoro de Cristiana e Bernardo

Nanda vai se declarar para

Bernardo e será rejeitada

Foto: Márcio de Souza/ Rede Globo

Sem nem desconfiar do romance secreto entre Bernardo (Fiuk) e Cristiana (Cristiana Peres), Nanda (Giovana Echeverria) decide se declarar ao garoto. E comenta com a irmã suas intenções.

Sentindo-se impotente diante da situação, a patinadora chega a ver por sua janela a irmã agarrar e beijar o rapaz e fica satisfeita com a reação de Bernardo. Atônito com a ousadia de Nanda, ele a repele. Furiosa com a rejeição, a menina entra em casa e assusta Cristiana com seus comentários rancorosos. A garota disfarça, mas logo depois procura Bernardo para dizer que só vai contar a todos sobre o namoro dos dois após dar a notícia ao pai e a Nanda.

O primeiro com quem ela desabafa é Antônio (Sérgio Mastropasqua), que fica feliz com a novidade e aprova totalmente o relacionamento da filha. Bia (Mariana Molina) e Tati (Élida Muniz), que tentam a todo custo afastar Bernardo de Cristiana, acabam revelando a Nanda que ele está envolvido com outra gata, mas não falam que a felizarda em questão é, justamente, a irmã dela.

Abalada, Nanda sai para procurar Bernardo e o flagra aos beijos na pista de patinação com Cristiana. Arrasada, a maninha tenta se explicar com a caçula, que foge aos prantos e, desatenta, sofre um acidente ao atravessar a rua, deixando a outra cheia de culpa. Quer apostar que ela vai se afastar de Bernardo e deixar o caminho livre para Nanda?