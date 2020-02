Malhação ID: Cristiana ganha bolsa de estudos na Itália

A bela não quer se afastar do namorado

Foto: Divulgação – Rede Globo

A notícia que deveria ser a realização do sonho de Cristiana (Cristiana Peres) não passa de uma armação de Nanda (Giovana Echeverria) e Cissa (Vera Zimmermann) para separá-la de Bernardo (Fiuk). A irmã da patinadora diz à ricaça que uma viagem afastaria um do outro. Cissa, então, providencia uma bolsa de estudos na Itália para a nora se aprimorar na patinação artística. Cristiana fica radiante com a chance, mas em dúvida se aceita ou não porque não quer ficar longe do namorado. Bernardo, a princípio, não gosta da ideia e o casal briga. Só que, no final, o rapaz decide viajar com a amada, deixando Cissa desesperada .