Malhação ID: Bruno e Samira sobem ao altar

Bruno provará seu amor por Samira

Foto: Divulgação – Rede Globo

Bruno (Caio Castro) fez de tudo para conquistar o amor de Samira (Thaís Botelho), inclusive, se converteu ao islamismo para poder casar com a amada. Ele pede a mão da menina em casamento e a muçulmana fica radiante. Jamal (Antonio Karnewale) testa os conhecimentos de Bruno sobre a cultura muçulmana e gosta do resultado. E permite o enlace matrimonial do garoto com sua filha.

Os amigos do Primeira Opção vibram com a notícia e os ajudam nos preparativos para a cerimônia. Bruno e Samira sobem ao altar e fazem juras de amor eterno.