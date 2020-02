Malhação ID: Bernardo vê Cristiana beijando Victor

Bernardo exige que Cristiana

assuma o namoro

Foto: Divulgação

Cristiana (Cristiana Peres) sente-se culpada pelo acidente com a irmã. A patinadora acredita que, se não estivesse beijando Bernardo (Fiuk), Nanda (Giovana Echeverria) não teria se acidentado. Quem aproveita a fragilidade da garota é Victor (Erich Pelitz). Ele finge estar preocupado com Nanda e vai visitá- la no hospital. É claro que Cristiana está lá e o bonitão dá o bote: agarra a garota e a beija. Nesse momento, Bernardo entra e vê a cena. Cristiana empurra o garoto e corre atrás do amado. O rebelde não compreende a atitude da estudante e diz que ela tem que tomar uma decisão e assumir o namoro deles para a turma da escola.