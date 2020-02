Malhação ID: Bernardo está prestes a entregar os pais à polícia

Bernardo começa a se convencer

da culpa de seus pais

Foto: Márcio de Souza / Rede Globo

Com a fuga de Paulo Roberto (Tarcísio Filho) e Cissa (Vera Zimmermann), Clarinha (Luciana Didone) teme por seu destino e o do irmão. Mas Bernardo (Fiuk) garante: irá cuidar de ambos.

E a situação do casal de suspeitos, depois do escândalo de desvio de verba da empresa, fica ainda mais preocupante quando Nanda (Giovana Echeverria), descobre que pai e filho estão se comunicando e denuncia o esconderijo do empresário.

Paulo Roberto consegue fugir quando a polícia aparece no local onde ele está com Cissa. Bernardo, que havia ido ao lugar para levar uma pasta de documentos a pedido do pai, observa a fuga dele escondido e fica aliviado. Mas, ao analisar os papéis, constata a culpa dos pais e, decepcionado, decide entregar a documentação toda às autoridades. Ele chega a comentar com Paulo Roberto e Cissa sobre sua decepção com ambos, deixando a mãe preocupada com o que o filho está pensando em fazer.