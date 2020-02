Malhação ID: Bernardo é preso e João morre atropelado

Bê será acusado de tráfico e Cristiana

conseguirá provas para soltá-lo

Foto: Thiago Prado Neri/ Rede Globo

A compaixão de Bernardo (Fiuk) pela luta que João (Carlos André) está enfrentando contra o terrível vício do crack acaba sensibilizando os pais do gato. Tanto que Paulo Roberto (Tarcísio Filho) e Ciça (Vera Zimmermann) finalmente deixe esfriar concordam em financiar o tratamento do amigo do filho.

Dependente e na fissura, o garoto rouba o Rocket para comprar droga, levando Cissa a fazer uma denúncia à polícia. Algum tempo depois, ao tentar escapar de ser preso, ele entra no carro de Bernardo com uma bolsa cheia de crack e deixa cair tudo no veículo.

Bernardo acaba sendo preso, acusado de tráfico. O delegado diz que ele precisa provar sua versão para poder ficar livre do flagrante. Quando tudo parece perdido, a esperta Cristiana pede a Antônio (Sérgio Mastropasqua) um DVD com imagens da câmara de segurança da casa do namorado. Nelas, João aparece usando a tal bolsa e assim Bê é finalmente liberado.

Os dois apaixonados saem da delegacia aflitos atrás de João. Temem que algo de muito ruim aconteça se não puderem encontrá-lo. E, de fato, João está em perigo: ele sofre com alucinações provocadas pela abstinência, corre pelas ruas perturbado e acaba sendo atropelado.

Bernardo e Cristiana, que estavam quase alcançando o garoto, choram ao ver o corpo dele ser levado para o IML (Instituto Médico Legal).