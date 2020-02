Malhação ID: Bernardo e Clarinha se recusam a ir para outro país

O garoto recebe proposta para trabalhar

em ONG e sustentar a irmã mais nova

Foto: Divulgação – Rede Globo

Como Bernardo (Fiuk) e Clarinha (Luciana Didone) se recusam a fugir com Antônio (Tarcísio Filho) e Cissa (Vera Zimmermann) para o exterior, os dois acabam sendo largados pelos pais no Brasil. O casal foge do país para evitar ser preso pela polícia que os procura por causa do escândalo financeiro envolvendo a empresa da família.



Apesar de não concordar com a fuga dos patrões, Antônio (Sérgio Mastropasqua) promete cuidar dos adolescentes. O caseiro acaba se mudando com as filhas, Cristiana (Cristiana Peres) e Nanda (Giovana Echeverria), para a mansão e avisa a Bernardo que ele e a irmã terão de conseguir dinheiro para manter as despesas. É quando o rapaz decide trabalhar. Antônio é contra, pois não quer que ele prejudique os estudos, nem a carreira de músico, mas não consegue fazê-lo desistir da ideia.

O garoto recebe uma proposta para fazer campanha para uma ONG e aceita. Só que Cristiana acha um absurdo ele ganhar grana dessa maneira, e o convence a fazer o serviço de graça. Furiosa, Bia (Mariana Molina) garante: só trabalhará sem cachê se a rival lhe pedir isso. Por ironia do destino os responsáveis pela ONG convidam Cristiana e não Bia para estrelar a campanha ao lado de Bernardo.