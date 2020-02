Malhação ID: Bernardo descobre que o pai tem um caso

O jovem flagra o pai com Janaína

Foto: Divulgação – Rede Globo

Bernardo (Fiuk) não quer acreditar que Paulo Roberto (Tarcísio Filho) tem uma amante. Mas, a cada dia que passa, o rapaz descobre novas evidências. Depois de ver, no pescoço de Janaína (Karina Mello), um colar que estava na pasta do pai, a dúvida acaba.

Bernardo pede ajuda a Bia (Mariana Molina) e segue Paulo. O estudante vê o empresário encontrar a namorada e fica arrasado. Ele tira fotos e vai embora. Em casa, pressiona o pai e diz que vai contar tudo à mãe.

Preocupado, Paulo jura que colocará um fim no caso extraconjugal. Só que Clarinha (Luciana Didone) acha as fotos no celular do irmão e fica chocada. Ela grita para o pai que não vai deixar a mãe ser enganada.