Malhação ID: Bernardo contrai doença sexual

Bernardo

Foto: Rede Globo

Beto (Murilo Couto) desconfia que Bernardo (Fiuk) esteja doente e o aconselha a conversar com Paulo Roberto (Tarcísio Filho). O rapaz aceita o conselho do amigo e pede ao pai que o leve ao médico. Bernardo constata que contraiu uma DST (doença sexualmente transmissível), mas fica aliviado ao saber que ficará bem com um tratamento levado a sério. O bad boy procura Marcela* para contar o seu problema e se surpreende com a reação da moça, que fica irritada. Logo depois, Hugo* também fica doente, a notícia se espalha e os colegas criticam a conduta de Marcela. Indignados, Bernardo e Cristiana (Cristiana Peres) saem em defesa dela.