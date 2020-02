Malhação ID: Bernardo ajuda amigo envolvido com drogas

Cissa não gosta nem um pouco

da aproximação dos dois

Foto: Divulgação – rede Globo

Que Bernardo (Fiuk) é um bom rapaz, ninguém duvida. E sua atitude não poderia ser diferente quando encontra um amigo envolvido com drogas. O rapaz estranha a aparência de João (Carlos André Faria) e fica preocupado. Resolve investigar e vê o colega comprando algo. Quando abre a mochila dele, descobre uma quantidade de crack. Ele procura a mãe de João, Kátia (Dayse Pozato), que explica o que está acontecendo com o filho e Bernardo se empenha em ajudá-lo. Quem não gosta da aproximação dos dois é Cissa (Vera Zimmermann), que fica preocupada com a possibilidade de Bernardo se envolver com droga também.