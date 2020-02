Malhação: Família de Pedro é processada

Pedro terá que se defender de Fausto

Foto: Divulgação – Rede Globo

A batalha está só começando entre a família de Pedro (Bruno Gissoni) e Catarina (Daniela Carvalho). Fausto (Joelson Medeiros) decide fazer uma campanha para exigir uma punição mais severa para Theo (Ronny Kriwat).

Durante passeata do Primeira Opção, o pai de Fred (Bernardo Mesquita) estaciona um carro de som e faz discurso a favor da condenação do irmão de Pedro. Os estudantes ficam divididos. Lúcio (Gabriel Chadan) se aproveita da situação para estimular a ira dos colegas contra Theo. Não satisfeito com a confusão, Fausto entra com um processo contra a família do DJ e Pedro fica furioso. É guerra!