Malhação: Babi desiste de Maicon ao flagrar uma garota dentro do armário dele

Maicon acaba seduzido por Rejane e decepciona a Babi mais uma vez

Foto: Divulgação – Rede Globo

Com o tempo, Babi (Maria Pinna) começa a dar força a dona Zica (Inez Viana) para continuar seu tratamento contra o câncer e volta a se aproximar de Maicon (Marcello Melo Jr).

Mas não é que o goleiro desperdiça a oportunidade de se entender e vez com a namorada, que stá esperando um filho seu? Pegador toda vida, ele acaba seduzido por Rejane quando ela começa a se insinuar para ele. Furiosa, Babi briga com a rival e desmaia.

Furiosa, Babi briga com Maicon e vai parar no pronto-socorro

Foto: Divulgação – Rede Globo

Rejane e Maicon levam a grávida às pressas para o pronto-socorro, que está em greve. Mesmo assim, Maicon consegue atendimento para a mãe do seu filho. Mas em seguida se entrega aos beijos de Rejane. Alguns dias depois, e já recuperada do mal-estar, Babi vai à casa de Maicon, e ao encontrar a rival dentro do guardaroupa do namorado, desiste definitivamente dele.