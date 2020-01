Maisa mostra o cenário de seu novo programa – e é tão fofo quanto ela

‘Programa da Maisa‘ é o mais novo talk show da atriz e apresentadora – e está com estreia estreia marcada para o próximo sábado (16) no SBT. Aos 16 anos, a jovem já vai comandar seu próprio programa, que trará diversas entrevistas com celebridades.

Maisa compartilhou nesta segunda (11) fotos do estúdio de gravação pela primeira vez e também contou alguns detalhes da atração. Ao lado de Lucas Gentil, diretor do programa, Fernando Pelégio, diretor artístico do canal televisivo, e o seu colega de palco Oscar Filho, ela contou um pouco mais sobre o viés da atração, mostrou o cenário – que está uma graça! – e falou quem serão convidados presentes na estreia do programa.

No primeiro programa, Fernanda Souza e o humorista Matheus Ceará serão os convidados. No próximo sábado (23), Gretchen e o apresentador Celso Portiolli marcarão presença.

O ‘Programa da Maisa‘ vai ao ar às 14h15, sempre aos sábados.