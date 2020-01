Maisa manda a real sobre a hipocrisia de alguns homens no Dia da Mulher

Passar pano para machismo? Não mais! Mais do que exaltar a luta feminina, neste Dia Internacional da Mulher (8), Maisa Silva usou o Instagram para falar algumas verdades sobre homens que se apropriam da data para fazer discursos bonitos, enquanto que, nos outros dias, menosprezam as mulheres.

Na primeira publicação, a apresentadora foi direta e falou de um problema que assola muitas mulheres: o vazamento de fotos íntimas. Recentemente, isso aconteceu com a cantora Luisa Sonza, que teve uma imagem íntima – que havia mandado apenas para o marido Whindersson Nunes – publicada nos stories do Instagram. Em uma sequência de postagens na rede social, ela mostrou o quanto isso a abalou e, mais uma vez, evidenciou a falta de respeito com a figura feminina.

tá chegando o dia das mulheres

( o dia em q metade dos boy escroto abusivo q espalham nude da ex falam pra gente respeitar as mulheres blá-blá-blá pipipopopo) — +a (@maisa) March 8, 2019

Maisa também aproveitou o momento para falar sobre homens que admitem drogar mulheres para se aproveitarem delas e que, quando o começo do mês de março chega, eles simplesmente discursam dizendo que deveríamos cuidar mais umas das outras e se amar.

tá chegando o dia das mulheres (sim, aquele dia em que os cara q assumem q dão bebida pra ter relação com a mina bebada falam que a gente deve amar e cuidar de todas as mulheres) — +a (@maisa) March 8, 2019

A youtuber também comentou sobre o assédio, algo que infelizmente ainda é muito presente no cotidiano feminino, mas que alguns homens fingem que não fazem e parabenizam as mulheres como se nada tivesse acontecido anteriormente. Inclusive, ao responder um seguidor, ela revelou que já passou pela situação constrangedora de ser puxada pelo braço e outros tipos de abordagens invasivas.

to só de olho nesses mlks q agarram braço de mina na balada postando “feliz dia das mulheres, vcs merecem respeito e flores” — +a (@maisa) March 8, 2019

Eu nunca vi isso, deus q me livre q nojo. Mas cmg já aconteceu de puxarem meu braço de um jeito muito escroto e outras abordagens nojentas q n vale nem a pena mencionar. 😦 https://t.co/orGiZAb67Q — +a (@maisa) March 8, 2019

Por fim, a artista exaltou a luta feminina e parabenizou as mulheres que a seguem, mas do jeito consciente que sabemos que Maisa tem. Ela falou sororidade, sobre ser resiliente e o principal: que lugar de mulher é onde ela quiser!

#DiaInternacionalDaMulher

to aqui pra parabenizar apenas. parabenizar todas as mulheres que me inspiram, que seguem dia após dia conseguindo o próprio espaço, que levantam outras mulheres pra que elas possam seguir juntas, que educam, lutam, refletem, sofrem, mas nunca desistem. — +a (@maisa) March 8, 2019

#DiaInternacionaldaMuller precisamos de força, de mais pessoas apoiando nossa luta por direitos e de menos gente dizendo o que podemos ou não fazer.

lugar de mulher, é mudando o mundo.

força a todas as minhas irmãs, muita luz e parabéns por chegar até aqui. — +a (@maisa) March 8, 2019

Fada sensata faz assim!