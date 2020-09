Mais Você, da Ana Maria Braga, volta à TV em outubro

O “acorda, menina, acorda menino” estará de volta à grade de programação da Rede Globo. Após passar alguns meses com um quadro dentro do Encontro com Fátima Bernardes, adaptação justificada pela pandemia, Ana Maria Braga retornará com o Mais Você a partir de outubro, segundo informações do seu site.

A previsão é de que a volta acontece no dia 5 de outubro. Conforme comunicado, a gravação continuará na casa da apresentadora em São Paulo. Posteriormente, Ana Maria abandonará os Estúdios Globos no Rio de Janeiro, já que um novo cenário é construído na sede da emissora na capital paulista. A mudança estava no planejamento da produção do programa antes da pandemia. Outra mudança relacionada ao programa é o horário. Com o retorno, ele será transmitido às 11h30.

Por conta de uma série em celebração aos 70 anos da televisão brasileira, o tradicional programa de entrevistas, o Roda Viva, recebe a apresentadora remotamente para a sabatina de perguntas no dia 21 de setembro.

