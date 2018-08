Já é difícil se acostumar quando os filhos se casam e vão morar em outra casa, imagina quando o casamento os faz mudar de país! Esse é o caso de Doria Ragland, 61 anos, mãe de Meghan Markle, 37 anos.

Tanto que ela está se preparando para se mudar para a Inglaterra para ficar perto da filha, informa o Sunday Express. De acordo com um amigo de Doria, que não teve a sua identidade revelada, a mudança deve acontecer já no próximo mês a tempo de celebrar seu aniversário de 62 anos ao lado de Meghan.

As duas são bastante próximas, tanto que filha fez questão que a mãe tivesse um papel especial no seu casamento. Ela acompanhou a Duquesa de Sussex de carro até a Igreja de Saint George. Meghan também deve estar muito feliz com a notícia, né?