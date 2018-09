Na disputa por uma vaga na final no The Voice Kids, a participante Priscila Tossan, que vem se destacando ao longo de todo o programa, se apresentou na semifinal com a cantiga infantil O Sapo Não Lava o Pé. A versão reggae do clássico encantou tanto os jurados quanto a plateia.

“Uma versão para os meus filhos de uma nova leitura de O Sapo Não Lava o Pé. Eu nunca vi um sapo tão suingado na minha vida”, elogiou Ivete. No entanto, algumas pessoas criticaram a escolhe de Priscila, alegando que ela estava debochando dos outros concorrentes ao cantar uma música tão simples.

Nas redes sociais, seu técnico, Lulu Santos, rebateu os comentários.

“Acho uma lástima que a escolha da música da apresentação de ontem de Priscila Tossan tenha sido construída como falta de respeito ou deboche a quem quer que seja. Muito pelo contrário, foi em completo respeito à singular personalidade e espírito livre da cantora que eu, a produção musical e a direção do show aceitamos e abraçamos sua sugestão de reinterpretar a doce cantiga infantil, como um contraponto à profunda canção de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, que cantara na noite anterior, mas também apostando num pouco de humor e leveza para aliviar a tensão natural de um momento dramático como uma eliminatória. Não devemos ter estado totalmente errados, porque a voz foi escolhida pelo público votante, seu fãns e, acredite, ela os tem. De qualquer forma, fica aqui nosso mais sincero pedido de desculpas a quem por ventura tenha se sentido ofendido, jamais foi nossa intenção, que sempre é a de divertir e entreter, e, se possível, iluminar. PS: Eu, particularmente, amei a apresentação, pura mágica!”, afirmou o músico.