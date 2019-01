Ludmilla encerra show do aniversário de SP

Ludmilla encerrou as comemorações dos 465 anos de São Paulo em grande estilo. A cantora colocou a galera para dançar debaixo de chuva e transformou o Vale do Anhangabaú em um baile funk de respeito.

Ela abriu com o hit “Cheguei” e em seguida partiu para “Fala Mal de Mim”. Embora a música tenha batidas sertanejas, não demorou para Ludmilla trazer um toque carioca para a festa paulistana. Seu medley do “Baile da Gaiola” colocou todo mundo para dançar.

A cantora entrou após a rápida participação de Pabllo Vittar no show de Rael, que trouxe questões políticas ao show. “Salve Jean Wyllys, estamos com você”, disse Rael em referência à decisão do agora ex-deputado federal do PSOL de deixar o país após sofrer ameaças de morte.