Lucca Diniz e Daniel Marques agitam com o LED Live: “A diversão está em todo nosso trabalho”

Lucca e Daniel encerraram a programação de Carnaval do Camarote CONTIGO!

Foto: Uran Rodrigues

Daniel Marques e Lucca Diniz tinham um grande propósito para a terça-feira (4) de carnaval: levar o público à loucura. Em alto estilo, os dois atores de Malhação encerraram a programação do Camarote CONTIGO! de 2014 com uma apresentação do LED Live e cumpriram sua missão. Com Lucca na guitarra e Daniel como DJ, eles apresentaram um set cheio de grandes hits, todos reinterpretados de acordo com a personalidade dos dois artistas. Tocando de David Guetta a Daft Punk, Lucca garante: “O objetivo é animar a galera.”

O LED nasceu em novembro, com uma ideia repentina dos dois. “A gente conversou em uma semana e na outra já estava lançando o projeto”, conta Lucca. “Foi uma surpresa, se tornou uma coisa grande em pouco tempo”, completa Daniel. A proposta é unir música eletrônica com rock, buscando sempre uma pegada irreverente e divertida. “A gente é ator desde criança, nossa profissão é atuar, mas crescemos ouvindo música. O LED é um hobby, mas a gente quer fazer um projeto bacana”, diz Daniel.

Conciliando os shows com as gravações, a rotina dos dois atores fica ainda mais corrida do que o normal. Depois da apresentação no camarote, eles já tinham um voo de volta para São Paulo, onde gravariam pela manhã. Para aguentar o ritmo, o segredo, eles dizem, é se divertir. “A diversão está em todo nosso trabalho. Eu sempre brinco com os meus amigos que não é nem trabalho. Na TV, eu estou vivendo outra pessoa, para mim isso é genial, é engraçado. E, com o Daniel, estou sempre curtindo também, botando a galera para cima”, explica Lucca.

O LED já tem shows marcados até abril. Em maio, eles lançam sua primeira música de trabalho, Flowers and Clouds. Tudo indica que vai ser um sucesso.