Luan Santana: “Já fiquei com fã e não foi uma vez”

Luan Santana revela tudo aquilo que

você queria saber

Foto: Reprodução/ Revista Viva!Mais

A que horas acorda?

Como trabalho toda noite, vou dormir às 4 h da manhã. Quando levanto, me arrumo e viajo para o show da outra cidade. Dias de folga são raros! [risos]

Cumpre algum ritual antes do espetáculo?

Recebo as fãs e a imprensa, aqueço a voz. Depois, me reúno com a equipe para agradecer e pedir proteção.

O que faz após o show?

Vou para o hotel, tomo banho e saio para comer. Quando estou cansado, durmo.

E quando está sozinho no hotel?

Jogo videogame, ouço algum som e fico no computador “twittando”, respondendo perguntas de fãs. Esse é o meu contato direto com elas.

Você tem um amuleto?

Tenho uma medalha chinesa que uso no pescoço. Eu a coloquei antes de gravar o DVD e deu tão certo que não tirei mais.

O sucesso tirou a sua liberdade?

Não reclamo, pois trabalhei para isso. Mas notei que não tinha mais liberdade quando, ao sair sozinho, causava tumulto. Não posso ir até a padaria!

Quais serão seus próximos passos?

Estamos focados no Brasil, mas a carreira internacional deve ganhar atenção no segundo semestre. Este ano fui escolhido o primeiro Embaixador da Festa do Peão de Barretos e o meu cachê do show será doado para o Hospital de Câncer de Barretos. Em dezembro, teremos o cruzeiro Navegando com Luan Santana.

Já paquerou alguma garota durante o show?

Claro! Do palco tenho uma visão privilegiada, vejo tudo. Já fiquei e não foi uma única vez. Olhei e pedi para a produção ir buscá-la.

Qual a maior loucura que uma fã já fez?

Depois de um show no Paraná, uma fã se escondeu no porta-malas da van. Já em outra cidade, percebemos a presença dela, que era menor de idade. Conversamos e nossa produção a levou de volta para casa.

Já entrou no bate-papo para paquerar?

Não! Aliás, muita gente se passa por mim no msn e em bate-papo e até marca encontro. Aviso: só teclo no Twitter.

O que uma fã precisa fazer para conquistá-lo?

Nada! Elas já me conquistaram só pelo fato de serem minhas fãs.

Quando o chamam de gay, elas ficam iradas…

As fãs me defendem quando falam mal de mim. Sempre que alguém tem uma exposição grande na mídia, já falam que é gay. Respeito a opção de cada um, mas não tem nada a ver: sou homem e adoro mulher!