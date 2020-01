Look de Anitta em Salvador homenageia o É o Tchan! original

Segura o Tchan! O bloco de Anitta desfilou no circuito Barra – Ondina, em Salvador, na noite de sexta (1), e a cantora resolveu fazer uma homenagem divertida no lookinho. Da cabeça aos pés, ela se vestiu como Débora Brasil, a primeira morena do Tchan, que fez dupla com a loira Carla Perez de 1995 a 1997.

O conjunto de top e hot pant preto e amarelo marcou época, tendo sido usado até na capa do disco “Na Cabeça e Na Cintura”. Carla Perez usava um conjuntinho do mesmo modelo, porém combinando azul e preto.

O Bloco das Poderosas, de Anitta, atraiu muitos famosos para a folia em Salvador.

Bruna Marquezine e Giovanna Lancellotti estavam em cima do trio. Neymar também acompanhou a folia, mas de dentro de um camarote com vista privilegiada para o circuito Barra-Ondina.