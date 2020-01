Lília Cabral: ‘Fazer uma vilã não é como colocar um sapato’

Lília Cabral na festa de lançamento de Império

Foto: Felipe Assumpção/Felipe Panfili/AgNews

“Uma rainha exilada”, é assim que a personagem de Lília Cabral em Império é apresentada ao público. Maria Marta, casada com José Alfredo (Alexandre Nero), será uma mulher difícil e cheia de artimanhas. Já Lília continua sendo uma das protagonistas da realeza. Elegante em um vestido preto, a atriz chegou à festa de lançamento de Império, neste sábado (19), sem voz. “Desde ontem estou afônica por causa da mudança de tempo”, se desculpou.

Para viver a rancorosa Marta, Lília teve que mergulhar no papel. Ela garante que dar vida a emoções tão controversas não é simples como parece. “Minha personagem é uma vilã, mas fazer uma vilã não é como colocar um sapato e virar uma”, ressalta. “Eu não tenho nada a ver com ela, mas estou adorando as joias. Sou mais casual”, brinca. Marta é esposa de um joalheiro milionário, por isso desfilará com peças exuberantes na trama. Algumas delas fizeram parte da decoração do lançamento.

