Letícia Spiller vai de drag queen à Parada Gay

Foto: Marcello Sá Barretto / AgNews

Letícia Spiller está causando, neste domingo (16), na 19ª edição da Parada do Orgulho LBGT, que acontece na orla de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Para divulgar seu próximo trabalho, o filme O Casamento de Gorete, a atriz incorporou Rochanna, drag queen que interpretará no longa. Ao lado dos atores Rodrigo Sant’anna e Tadeu Mello, Letícia abusou da peruca, do salto e de muita ousadia ao subir no trio e chamar a atenção dos presentes!

A estimativa de público desta edição da Parada LGBT de Copacabana é de 1,5 milhão de pessoas. “Não à homofobia. Xô, preconceito!”, pediu a atriz no Instagram. Atualmente, ela está no ar como Gilda, em Boogie Oogie.

Foto: Marcello Sá Barretto / AgNews

Os atores Tadeu Mello e Rodrigo Sant’Anna também estiveram presentes

Foto: Marcello Sá Barretto / AgNews

Uma foto publicada por arealspiller (@arealspiller) em Nov 11, 2014 at 10:39 PST

//platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Uma foto publicada por arealspiller (@arealspiller) em Nov 11, 2014 at 8:26 PST

//platform.instagram.com/en_US/embeds.js