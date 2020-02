Letícia Spiller será mamãe novamente!

A bela deixa a barriguinha saliente à mostra e curte a praia com o namorado

Foto: Agnews

O baby boom vem tomando conta do mundo das celebridades. Além de Giovanna Antonelli, Cláudia Mauro e Juliana Paes, por exemplo, agora é a vez de Letícia Spiller festejar sua nova gravidez!

A atriz, que fez a Betina em Viver a Vida, espera um filho do seu namorado, o diretor de fotografia Lucas Loureiro, com quem está há cerca de um ano.

No final da tarde da quinta, 22, a bela exibiu a barriguinha saliente de três meses na praia da Barra, no Rio, acompanhada pelo primogênito, Pedro, de 14 anos, fruto de seu casamento com o ator Marcello Novaes.

Após o final da trama de Manoel Carlos, Letícia finalizou as gravações da série global Afinal, o que Querem as Mulheres?, de Luiz Fernando Carvalho. Na produção que estreará em setembro, ela faz Sofia, ex-mulher de um escritor. E agora, é só curtir a gestação e a chegada de seu príncipe ou princesa, em janeiro.