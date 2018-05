Letícia Spiller lança livro de poemas e pensa em nova obra sobre erotismo

Em maio, a atriz Letícia Spiller lança o livro Mais de Mim (DVS Editora, 2018), que reúne poemas escritos por ela nos últimos 18 anos. A estreia no mercado editorial já havia acontecido com a obra Carol, uma publicação infantil parte da série Genoma, pela Catatau Livros.

Este novo trabalho, por sua vez, é adulto. “Tem versos de amor, filhos, existenciais, eróticos e até políticos”, contou ao Glamurama. “Ele é muito mais de mim, mas ao mesmo tempo não é só meu, entende? É universal. Depois que você cria algo, aquilo não pertence mais só a você”. Ela também entregou que pensa em escrever uma nova obra com temática erótica no futuro.

A noite de autógrafos acontecerá no dia 18 de maio, em São Paulo. Letícia receberá os fãs na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Av. Paulista, das 19h às 21h45. Para a ocasião, prepara performance de música e poesia com seu namorado, o uruguaio Pablo Vares, e com Neco Yaros, marido da ilustradora Maureen Miranda.