Letícia Birkheuer: ‘Trabalhar, cuidar de filho, tudo isso emagrece’

Letícia Birkheuer no lançamento de Império

Foto: Felipe Assumpção/Felipe Panfili/AgNews

Acompanhada do namorado Rodolfo Kouri, Letícia Birkheuer chegou deslumbrante à festa de lançamento de Império, neste sábado (19). Além do cabelo de lado e o vestido Valentino que compunham o look de diva, ela também usava brincos poderosos. Em meio às joias que ditavam a temática da festa, confessou: “Prefiro não usar no meu dia-a-dia porque já tentaram me roubar um cordão com crucifixo, quando andava de bicicleta. Foi até o Faustão que me deu.”

O corpo sempre em forma da ex-modelo também chamou a atenção. “Trabalhar, cuidar de filho, tudo isso emagrece. Não estou malhando e não consigo fazer dieta”, garantiu. E a correria é mesmo grande. Pronta para viver a jornalista Érika, ela tem buscado conciliar a rotina de gravações com a de mãe. “Quando a gente é mãe, tudo muda. Tudo é pro meu filho, ele é a prioridade. Quando não estou no Projac, estou com o João. Vamos à pracinha, à praia, dou a janta”, contou.

João, 2 anos, é fruto do relacionamento de Letícia com o ex-marido, o empresário Alexandre Furmanovich.

