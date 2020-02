Leo Macedo, do grupo Estakazero, dispara: “Carnaval é momento para celebrar”

O cantor Leo Macedo e a esposa Iana Macedo: aproveitando o camarote.

Foto: Uran Rodrigues

Vocalista da banda de forró Estakazero, Leo Macedo, que está curtindo demais o camarote Contigo!, na noite de hoje (2), afirmou ser mesmo um homem do carnaval: “Sou soteropolitano de sangue, essa é uma festa que está na autoestima do baiano, momento para celebrar”.

Bastante animado, contou estar morrendo de vontade de conferir o trio independente do cantor Armandinho, o grande expoente da guitarra baiana. “Quero muito ver… Ele é a essência! Claro, outros artistas ficaram mais famosos depois, mas com ele foi como tudo começou”.

E apesar de atualmente trabalhar a música Eu Não Sou de Ninguém, presente no CD homônimo ao vivo, o cantor, tem dona, sim! Iana Macedo, a sua esposa, ficou o tempo todo coladinha no maridão curtindo no camarote.