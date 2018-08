A empresa por trás das lembrancinhas dos filhos de famosos

Toda festa comemorativa é um grande acontecimento, ainda mais quando são os filhos que estão fazendo aniversário, não é mesmo? Os pais costumam caprichar em todos os detalhes para que a comemoração seja inesquecível e, recentemente, as lembrancinhas das festas dos filhos dos famosos estão roubando a cena.

Recentemente, tanto Eliana, quanto Karina Bacchi e Thais Fersoza encantaram seus convidados com mimos surpreendentes. A empresa responsável nos três casos é a mesma: a Dragee Idéias Personalizadas.

No batizado de Manuela, filha de Eliana, realizado no último final de semana, os presentes receberam velas brancas acompanhadas de um terço e uma mensagem de agradecimento.

Para a festa de 2 anos de Melinda, filha de Thais Fersoza e Michel Teló, na semana passada, a loja fez duas lembrancinhas inspiradas nas sereias do filme A pequena Sereia. Para as crianças, um saco de dormir e um pequeno travesseiro com o tema e, para as mulheres mais velhas, uma necessaire enfeitada com conchinhas.

No aniversário de Teodoro, irmão de Melinda que comemorou seu primeiro aniversário uma semana antes da festa da irmã, os convidados ganharam uma almofada pipoca, com um copo para suco e um pote para o petisco, toda personalizada com o tema da festa: música.

Já no batizado e aniversário de um ano de Enrico, filho de Karina Bacchi, realizado no início de julho, os convidados foram para casa com necessaires com estampas aquareladas feitas por Beatrix Smith Barros.

