Leandra Leal e Alê Youssef se separam depois de 8 anos de casados

A atriz Leandra Leal e o produtor cultural Alê Youssef, estão se separando depois de oito anos de casamento. O casal, nos últimos tempos, já estava mantendo uma relação à distância.

Segundo o jornal Extra, eles já não usavam aliança de casamento e até deixaram de se seguir nas redes sociais. Juntos, Leandra e Alê têm uma filha de 4 anos, Julia.

Leia mais: Meghan Markle quebra mais um protocolo real com o seu look

A artista comemorou seu aniversário de 36 anos no último sábado com uma festa em frente ao Teatro Rival, que é de sua propriedade, no Rio. A comemoração aconteceu durante um evento conhecido como Rivalzinho.

Ao mesmo tempo, Alê Youssef foi a um casamento em São Paulo e chegou a registrar a festa em seu Instagram.

Veja mais: Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em setembro