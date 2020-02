Leandra Leal, a mil por hora

Legenda Leandra Leal Foto: Fernando Moraes

O último capítulo de “Decamerão” vai ao ar na próxima sexta, 21/8. Nem por isso Leandra Leal estará em férias. Depois de viver a Isabel da série, a atriz de 26 anos já se prepara para um nova empreitada: “Em outubro, filmo, dirigida por Tony Ventura, em São Paulo, “Antes da Noite”, cujo título ainda é provisório”, adianta .(No momento, ela pode ser vista no cinema em “Se Nada Mais Der Certo”).

Se nos seus últimos trabalhos na TV (“Ciranda de Pedra” e “Decamerão”), Leandra mergulhou na comédia, no longa o caminho será oposto. “É um drama. Eu farei uma médica chamada Carmem que, ao longo do filme, descobre sofrer de uma doença grave”, conta. “Já fiz também uma participação no filme “Boca do Lixo”, ainda sem estreia prevista, e, neste semestre, lanço “Ensolação””.

Veja a galeria de fotos de personagens da atriz na TV e no cinema

Na TV, ao que tudo indica, Leandra ainda vai demorar para dar o ar de sua graça. “Ano que vem, vou fazer a novela do Silvio de Abreu, depois de “Viver a Vida”, de Manoel Carlos. Mas só sei que vou trabalhar com uma galera bem legal”, revela, referindo-se ao elenco da trama, que inclui Tony Ramos e Fernanda Montenegro.

Por causa da novela, a atriz, que atualmente mora em São Paulo onde cursa a faculdade de Performance, Teatro e Dança, na PUC, pretende se mudar para o Rio. “Quero dar um tempo na cidade, fazer faculdade aqui e tal”, diz Leandra, que faz questão de continuar os estudos. “Sou muito louca, caxias, então, para mim, estudar sempre é bom. Acho que rompe limites, abre fronteiras… Senão, a gente fica muito estabelecida e a vida, muito chata previsível. É bom estudar coisas novas”, justifica com a maturidade que sempre a caracterizou, apesar da pouca idade.