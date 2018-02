A cena em que Laura (Bella Piero) se lembra dos abusos sexuais sofridos na infância novela O Outro Lado do Paraíso foi ao ar na noite de quinta-feira (08). O Conselho Federal de Psicologia (CFP) divulgou uma nota repudiando a forma como a novela está lidando com os traumas da menina, uma vez que é uma coaching e hipnose quem está conduzindo o tratamento da menina.

“É consenso no Brasil de que pessoas com sofrimento mental, emocional e existencial intenso devem procurar atendimento psicológico com profissionais da Psicologia, pois são os que tem a habilitação adequada”, diz o comunicado.

No entanto, a trama seguiu com o planejamento original e no capítulo de ontem a coaching Adriana (Julia Dalavia) ajudou a menina a se lembrar do abuso cometido pelo padrasto quando ela era criança em uma cena intensa. Segundo o colunista Daniel Castro, no episódio desta sexta-feira (09), com a lembrança, Laura enfrentará o delegado e irá denunciá-lo após contar tudo para sua mãe.

“Eu lembrei de tudo, tudo. Eu era uma menina, ficava muito tempo sozinha em casa e ele… Ah, Clara, eu estou toda mexida por dentro. Sinto dor, medo, vontade de chorar”, contará a Laura à protagonista da novela vivida por Bianca Bin.

A personagem ainda irá se recordar de outros momentos de abuso. “Agora que a porta se abriu, vem uma avalanche de memórias. Uma avalanche. Não foi só uma vez, nem duas. Foram muitas”, diz ao marido Rafael (Igor Angelkorte).

“Tua mãe não percebia?”, perguntará Rafael. “Não sei como não percebeu. Ele me agarrava. Machucava. Eu me lembro de meu corpo coberto de manchas roxas […] Ele dizia que me matava se eu contasse, dizia que ia me bater tanto até eu morrer”, lembrará a personagem de Bella Piero.

O casal, então, irá se dirigir para o trabalho do padrasto para enfrentá-lo. “Eu não te suportava porque quando era uma menina, cê me agarrou, abusou e me ameaçava de morte. É um monstro, sim, um monstro”.

Sua mãe acreditará nas suas revelações. “Você era uma menina rebelde, briguenta, fugia dele. Não aceitava o amor”.

O capítulo vai ao ar nesta sexta-feira (9).