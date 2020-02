Lado a Lado: Isabel e Zé Maria se afastam por causa de Fátima

Fátima tira dúvidas sobre a capoeira

Foto: Reprodução/ TV Globo

Um triângulo se forma e complica o amor de Isabel (Camila Pitanga) e Zé Maria (Lázaro Ramos). Após a médica Fátima (Juliana Knust) procurar o rapaz no jornal Correio da República a fim de pesquisar sobre os benefícios da capoeira para a saúde, já que estuda a influência dos diversos esportes no corpo humano, a amizade entre os dois só aumenta. E, em pouco tempo, Fátima se apaixona pelo ex-marinheiro. Assim, quando Laura (Marjorie Estiano) tenta convencer Isabel a reatar com o ex-noivo, a dançarina conta à amiga que ele já está envolvido com outra mulher.

Enquanto isso, a própria Laura volta com Edgar (Thiago Fragoso). Isso acontece depois de ele revelar ser o jornalista Antônio Ferreira, tão admirado por ela. Surpresa, a professora se rende ao amor do ex-marido e propõe que eles retomem a relação e se casem novamente. Decidida a tornar-se totalmente feliz, Laura admite a Guerra (Emílio de Mello) ser a pessoa que tem escrito as matérias com pseudônimo masculino e pede para assinar com o nome verdadeiro. Só que o jornalista não concorda e a deixa sem trabalho.