Lado a Lado: Edgar declara seu amor por Laura e eles se beijam

Edgar e Laura a um passo da reconciliação

Vivendo próximos um do outro, é difícil para Laura (Marjorie Estiano) e Edgar (Thiago Fragoso) resistirem a ficar juntos. Um dia, ao ver a ex-esposa com um bebê no colo, o advogado se comove. Preocupada com o filho, Margarida (Bia Seidl) sugere que ele se case com uma jovem viúva que conheceu recentemente.

Só que, apaixonado, Edgar acaba procurando Isabel (Camila Pitanga) e confessa que ainda ama Laura. Isabel, claro, conta isso à amiga, que desabafa: teme se entregar à paixão pelo ex. A amiga, porém, a incentiva a deixar o temor de lado e reatar o relacionamento. Laura prefere ocupar a mente com trabalho, mas se desespera ao saber que não foi aceita para a vaga de emprego à qual havia se candidatado em uma escola.

Os dias passam e, quando reencontra Laura, Edgar não resiste e a beija. Dessa vez ela corresponde, acenando com a possibilidade de uma reconciliação em breve.