Lado a Lado: Albertinho quer a guarda de Elias

Albertinho com ciúme do afeto que o filho tem por Zé Maria Foto: Divulgação/TV Globo

A aproximação com Elias (Cauê Campos) e o amor que o menino sente por Zé Maria estão deixando Albertinho (Rafael Cardoso) fora de si. Enlouquecido, o rapaz acusa o capoeirista de envenenar o menino contra ele e briga com Afonso (Milton Gonçalves) ao escutar do pai de Isabel que desista de Elias.

Querendo briga, Albertinho ameaça pedir a guarda do filho na Justiça, garantindo ter o apoio de Constância (Patrícia Pillar)! Pobre Isabel.