Kelly Key e filha estão iguaizinhas! Veja a semelhança

A cantora Kelly Key e sua filha, Suzanna Freitas, impressionaram os internautas pela surpreendente semelhança entre elas. Ao publicarem um vídeo juntas, os comentários foram tomados por elogios e comparações, com muitos afirmando que elas se parecem mais do que muitas gêmeas.

“No começo achei que era a filha…. depois achei que era a mãe…. a mãe é a filha…. filha é a mãe…..😂😂😂😂😂 vcs dão no na cabeça da gnt 😂😂😂😂 lindas demais”, brincou um seguidor. Outra pessoa comentou: “Gêmeas, meu Deus 😍😍😍😍😍 lindas”.

A semelhança é tanta que Suzanna já se fantasiou de Kelly Key. Ela apareceu com um figurino semelhante aos usados pela mãe nos anos 2000 para se apresentar no Caldeirão com Mion — e o resultado é surpreendente.

A aparência idêntica das duas ficou ainda mais evidente pelo fato de estarem com o mesmo penteado e vestindo blusas brancas.

