Kate e a rainha teriam feito um pacto por causa de Meghan

E quando todos pensavam que o drama estava encerrado na realeza britânica, um novo episódio do “Casos de Família Real” vem à tona, dessa vez envolvendo o trio Kate, Meghan e a rainha Elizabeth.

Não é novidade para ninguém que, durante algum tempo, as duas duquesas não foram exatamente melhores amigas. Ao menos, de acordo com os tabloides ingleses e fontes próximas da família.

E os motivos não poderiam ser outros: os protocolos reais. Meghan simplesmente não conseguia se adaptar por inteiro à rigidez de algumas regras e não via problemas em quebrar aquelas que pareciam exageros desnecessários. O que, para Kate, não era nada apropriado. A coisa chegou ao ponto em que uma meia-calça virou motivo de grande discussão entre as duas dias antes do casamento de Meghan e Harry.

Segundo o livro Royals at War, de Andy Tillett e Dylan Howard, seis meses depois do ocorrido, Kate procurou ninguém menos que a rainha para discutir o comportamento da cunhada. Os detalhes da conversa não foram divulgados, mas os autores afirmam que ao final dela, Kate se comprometeu a “guiar” Meghan em sua nova vida de realeza.

Com o propósito de contenção de danos, a trégua entre as duas durou um tempo, uma vez que “Kate fez tentativas claras de se dar bem com Harry e Meghan”, mas parece ter sido abalada com o rompimento do casal com a Família Real no ano passado.

“Fontes internas me contaram que a posição de Kate no palácio nunca foi tão alta, então ela não sente nenhuma obrigação de ser gentil com eles”, declarou Dylan em junho passado ao Daily Express.

Além disso, com a saída de Meghan, as responsabilidades reais de Kate aumentaram consideravelmente, o que também não a agradou. Desde então, e também por causa da pandemia, os casais estão distantes, sem perspectiva de uma reconciliação total. De fato, muita água ainda deve rolar por baixo da London Bridge.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo