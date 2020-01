Kate Moss e Naomi Campbell curtem temporada em Trancoso

A dupla de modelos britânicas Kate Moss e Naomi Campbell estão mesmo curtindo as praias brasileiras. Depois de aproveitarem a virada do ano na praia de Trancoso, na Bahia, as duas permaneceram na região para pegar mais alguns dias de sol.

Kate apareceu com uma charmosa barriguinha saliente brincando com a filha Lila Grace, 11, e uma amiga, além de estar acompanhada da também modelo Naomi Campbell. Ela é conhecida por seu histórico complicado com os fotógrafos e no Brasil não foi muito diferente: Naomi saiu correndo atrás de um papparazzo que a clicava curtindo a praia, mas não conseguiu atingi-lo.