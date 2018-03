Kate Middleton reencontra parteira que ajudou dar à luz Charlotte

Kate Middleton visitou o The Royal College Of Obstetricians And Gynaecologists e reencontrou a professora Jacqueline Dunkley-Bent, parteira que a ajudou a dar à luz a princesa Charlotte, há três anos, no hospital St. Mary. A duquesa foi ao evento na terça-feira (27) para comparecer ao painel de discussões acerca da saúde da mulher e se tornou patrona do tema de redução de mortalidade para a mãe e o bebê no parto.

Jacqueline é a chefe do Departamento de Maternidade, Infância e Juventude do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido e demonstrou uma grande emoção por reencontrar a duquesa. Em entrevista para a imprensa local, a professora disse ter sido uma surpresa ter o prazer de se reunir com Kate Middleton e completou: “Apoiar famílias no nascimento de seus filhos — incluindo futuros reis e rainhas — é imensamente recompensador e nós estamos muito gratos por ter a duquesa de Cambridge apoiando profissões como a enfermagem”.

Grávida _de sete meses_ do seu terceiro filho, a duquesa comentou com Lesley Regan, presidente da Royal College: “Foi tão bom ver a Jacqui por aqui!”. Kate também já declarou apoio à campanha Nursing Now, uma iniciativa global que visa valorizar enfermeiros, possibilitando que eles tenham uma opinião de maior peso nas decisões políticas de saúde, ajudando nos desafios enfrentados em diversos países.

